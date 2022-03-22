كلّما تنفّستكِ..

خنقني غيابكِ..!

***

كلّما رسمتكِ..

عانقتني لوحتي..!

***

كلّما شربني الظمأ..

تشقّقت روحي..!

***

كلّما هطل نبيذك

على عشبي..

بان قوس قدحك..!

***

كلّما نبشوا في أرشيف جمري..

عن حطب هارب..

سال رماد دمي….!

***

كلّما أغلقوا فمه..

كشّـر عن أنياب عينيه..

***

كلّما أيقنتكِ..

قطعت دابر شكّي

***

كلّما شربني الظمأ..

تشققت روحي..

***

كلّما شعرتُ بالبرد..

تذكرتُ أمي..

***

كلّما غفا غيمك..

استيقظت ذاكرة الجفاف..!

***

كلّما تقاطعت كلماتي

اكتشفتُ سرّ

دهشتكِ..

***

كلّما قمع ذاكرته..

شاخ الحنين.

***

كلّما خلعتُ يقينكِ..

ارتداني الشك..

***

أيّها الماء..

كلّما عصرتُكَ ..

جفّت عروق يدي..

***

كلّما حنّ إلى أوراقها..

أخذ

“شمّة حبر”..

***

كلّما رسمتكِ..

صافح قوس قزح

لهفة الفرشاة..

***

كلّما حاولت انتشال ظلي..

غرق ضوئي..

***

كلّما أدماني الانتظار..

أسعفني الوقتُ..!

***

كلّما تاهتْ جهاتكِ..

تلعثمتْ بوصلتي..!

***

كلّما أخذتكُ..

بعين الاعتبار…

قالوا وجهة نظر….!

***

كلّما أصابتني

لعنة الحطب..

تأكدت أنّ فأسكِ

مرّت من هنا..!

***

كلّما أطلقوا

عليه الرصاص..

سالتْ دماء ظله..!

***

كلّما داعبتُ الخطوة..

رمقني الطريق بألف مدى..!

***

كلّما أُصِبتُ من الأمام…

قالوا: هذي نيران صديقة..!

***

كلّما تذكرتْ المرآة صِباها..

احتربتْ التقاسيم على وجهي…

وخانني الكلام..!

***

كلّما زادتْ

تلافيف الماء…

تحرّرتْ

أفكار النهر..!

***

كلّما مَرِضَ قطاري ..

وصفوا له محطتك..!

***

كلّما رسمتُ بحركِ…

خلعتْ فكرتي ثوبها وتندّتْ..

***

كلّما ضاقتْ

أنفاس قشّتي..

دعاني بحرها

إلى الغرق..

رائد خليل