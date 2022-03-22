كلّما..
كلّما تنفّستكِ..
خنقني غيابكِ..!
***
كلّما رسمتكِ..
عانقتني لوحتي..!
***
كلّما شربني الظمأ..
تشقّقت روحي..!
***
كلّما هطل نبيذك
على عشبي..
بان قوس قدحك..!
***
كلّما نبشوا في أرشيف جمري..
عن حطب هارب..
سال رماد دمي….!
***
كلّما أغلقوا فمه..
كشّـر عن أنياب عينيه..
***
كلّما أيقنتكِ..
قطعت دابر شكّي
***
كلّما شربني الظمأ..
تشققت روحي..
***
كلّما شعرتُ بالبرد..
تذكرتُ أمي..
***
كلّما غفا غيمك..
استيقظت ذاكرة الجفاف..!
***
كلّما تقاطعت كلماتي
اكتشفتُ سرّ
دهشتكِ..
***
كلّما قمع ذاكرته..
شاخ الحنين.
***
كلّما خلعتُ يقينكِ..
ارتداني الشك..
***
أيّها الماء..
كلّما عصرتُكَ ..
جفّت عروق يدي..
***
كلّما حنّ إلى أوراقها..
أخذ
“شمّة حبر”..
***
كلّما رسمتكِ..
صافح قوس قزح
لهفة الفرشاة..
***
كلّما حاولت انتشال ظلي..
غرق ضوئي..
***
كلّما أدماني الانتظار..
أسعفني الوقتُ..!
***
كلّما تاهتْ جهاتكِ..
تلعثمتْ بوصلتي..!
***
كلّما أخذتكُ..
بعين الاعتبار…
قالوا وجهة نظر….!
***
كلّما أصابتني
لعنة الحطب..
تأكدت أنّ فأسكِ
مرّت من هنا..!
***
كلّما أطلقوا
عليه الرصاص..
سالتْ دماء ظله..!
***
كلّما داعبتُ الخطوة..
رمقني الطريق بألف مدى..!
***
كلّما أُصِبتُ من الأمام…
قالوا: هذي نيران صديقة..!
***
كلّما تذكرتْ المرآة صِباها..
احتربتْ التقاسيم على وجهي…
وخانني الكلام..!
***
كلّما زادتْ
تلافيف الماء…
تحرّرتْ
أفكار النهر..!
***
كلّما مَرِضَ قطاري ..
وصفوا له محطتك..!
***
كلّما رسمتُ بحركِ…
خلعتْ فكرتي ثوبها وتندّتْ..
***
كلّما ضاقتْ
أنفاس قشّتي..
دعاني بحرها
إلى الغرق..
رائد خليل