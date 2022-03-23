تظاهر أهالي قرية الجرذي بدير الزور تنديداً بممارسات ميليشيا “قسد”

تظاهر أهالي قرية الجرذي بريف دير الزور الشرقي تنديداً بممارسات ميليشيا (قسد) المدعومة أمريكياً وتسببها بمصادرة الحياة العامة في القرية والتحكم بأرزاق الناس واستمرارها بخطف الشباب وإجبارهم على القتال في صفوفها.

وذكرت مصادر أهلية في تصريح لمرسل سانا أن العشرات من أبناء قرية الجرذي بالريف الشرقي لدير الزور تظاهروا اليوم في ساحة القرية ورددوا هتافات تندد بممارسات ميليشيا (قسد) التي تتحكم بشكل تعسفي بالحياة العامة للأهالي وتسرق المحاصيل وثروات المنطقة ما أدى إلى سوء الأوضاع المعيشية وقلة الموارد الأساسية والحاجات اليومية فيها من جهة واستمرارها بخطف الشبان لإجبارهم على القتال بصفوفها.