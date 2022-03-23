حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

مازالت بعض الطرق في محافظتي حماة والسويداء غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

حيث بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية في نشرتها صباح اليوم أن طريق شطحة جوبة برغال وطريق عين الكروم القرندح في محافظة حماة غير سالكين بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة السويداء طريق شهبا نمرة وشهبا غيضة وطريق أم ضبيب نمرة تيما والطرق المؤدية إلى ناحية المشنف سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتوخي الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية السائدة وخاصة أثناء تشكل الجليد أو حدوث الصقيع والضباب وهطول الأمطار وضرورة التأكد من الجاهزية الفنية للمركبة وتخفيف السرعة على المنعطفات والمنحدرات.