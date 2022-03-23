سيئول تقرر عدم إغلاق المعرض الروسي

قرر منظمو معرض “الطليعة الروسية، فن الثورة” الذي يقام في المركز الثقافي بعاصمة كوريا الجنوبية سيئول عدم إغلاقه قبل الموعد المعيّن له.

ويتضمن المعرض أعمالا فنية من مجموعات الفن التشكيلي في مدن سيبيريا والشرق الأقصى الروسي: يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، كراسنويارسك، فلاديفوستوك.

ومن بين لوحات المعرض لوحة الفنان التشكيلي الروسي، كازيمير ماليفيتش “سوبريماتيزم” وغيرها من اللوحات الفنية التابعة لرسامي مدرسة “الطليعة” الروسية كاندينسكي، رودتشينكو وغيرهما.

وقال ناطق باسم المركز الثقافي في سيئول:” قد اقترحنا على الجانب الكوري إغلاق المعرض قبل التوقيت المحدد بأسبوعين لتفادي مشاكل قد تظهر عند نقل التحف الفنية وإعادتها إلى روسيا. لكن السلطات الكورية الجنوبية اتخذت قرارا بمواصلة عمل المعرض حسب التوقيت المخطط له مسبقا، وأضاف أن اللوحات الفنية ستعود إلى يكاترينبورغ بعد انتهاء أعمال المعرض في 17 أبريل المقبل.

يذكر أن أعمال معرض “الطليعة الروسية، فن الثورة” بدأت في 31 ديسمبر الماضي وعُرضت فيه أعمال الفن التشكيلي والغرافيك التي تعكس اتجاهات رئيسية لمدرسة الطليعة الروسية وتمثل 4 متاحف روسية في سيبيريا والشرق الأقصى