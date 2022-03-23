طروحات جادة وحلول فورية في جلسة شعبة المدينة لنقابة المعلمين بدير الزور

تحت شعار للوطن الولاء، للأسد الوفاء، ولجيشنا المجد والإباء عقد مجلس شعبة مدينة دير الزور مجلسه السنوي في ثانوية الفرات، بحضور أعضاء قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي ونقابة المعلمين وإدارة التربية.

رئيس شعبة المدينة لنقابة المعلمين الرفيق ياسر حنيدي بدأ المجلس بقراءة التقرير السنوي ثم فتح باب المداخلات أمام الكوادر التربوية التي حرصت على التواجد لطرح مشاكلها أمام قيادة الحزب ومديرية التربية ، وكان من أهم المداخلات المطالبة بصرف تعويض طبيعة العمل التي تأخرت من حيث تأمين الرصيد والصرف أسوة بباقي المحافظات، فيما ركزت مداخلات أخرى على ظاهرة التنمُّر التي تشهدها أبواب المدارس الثانوية للذكور مع ما أتشكى منه بعض المدارس من قلة الأثاث وصعوبة التنقل للكوادر التربوية بين المدينة والريف إضافة لبعض تعيينات الكوادر الاختصاصية في مناطق بعيدة نسبياً عن أماكن سكنهم.

كما تم طرح مشكلة نقص بعض الكتب المدرسية لبعض المواد على كافة مستويات المراحل التعليمية، وناقش المداخلون موضوع أهمية تفعيل دور الأهالي في التعليم والتربية معاً ،والنظر بظاهرة الدروس الخصوصية من حيث انعكاسها السلبي داخل الصفوف، إضافة إلى أهمية تفعيل صرف الوصفات الطبية ضمن الحد القانوني المسموح به.

وقد لاقت المداخلات جميعها سرعة الرد والوعد بالحلول الفورية من قبل القيادة وأهمها تأكيد صرف تعويض طبيعة العمل وبأن أسباب تأخرها قد زالت وسيتم منحها للمستفيدين منها بشكل فوري.

دير الزور- وائل حميدي