أمطار متفاوتة الغزارة في أغلب المحافظات السورية
شهدت أغلب المحافظات السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 33 مم في حضر بالقنيطرة.
وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت في محافظة ريف دمشق كالتالي.. الحرمون 11 مم وقطنا 4 مم ويبرود والتل 2 مم والمشرفية والجراجير والنبك 1 مم.
وفي محافظة السويداء.. شهبا 2 مم وعين العرب والسويداء وصلخد 1 مم.
وفي محافظة درعا.. نوى 16 مم وتل شهاب 10 مم والشيخ مسكين 7 مم ودرعا 3 مم والمسيفرة 2 مم وبصرى 1 مم.
وفي محافظة القنيطرة.. حضر 33 مم والقنيطرة 7 مم ونبع الصخر 2 مم.
وفي محافظة حمص.. قلعة الحصن 25 مم ومرمريتا 24 مم والناصرة 19 مم والعريضة 16 مم وتلكلخ 14 مم وشين 5 مم وحمص والقصير 1 مم.
وفي محافظة حماة.. مصياف 20 مم و الرصافة 18 مم وعين حلاقيم 15 مم وربعو 12 مم ووادي العيون 10/ مم والحميري 4 مم ومحردة 3 مم وحربنفسه 2 مم وكفر زيتا 1 مم.
وفي الغاب.. شطحة 18 مم وعين الكروم 14 مم والكريم 13 مم والسقيلبية 9 مم وافاميا 8 مم.
وفي محافظة طرطوس.. حمام واصل 21 مم ومشتى الحلو 19 مم والقدموس وصافيتا 18 مم والشيخ بدر 14 مم والصفصافة 12 مم وطرطوس وبانياس 5 مم.
وفي محافظة اللاذقية.. بوقا 31 مم والقرداحة 27 مم واللاذقية 19 مم والقطيلبية 17 مم والبهلولية 13 مم ومطار الباسل 11 مم ووادي قنديل 10 مم وكسب والحفة 8 مم والمزيرعة 4 مم وصلنفة 2 مم.
وفي محافظة ادلب.. جسر الشغور 4 مم وادلب 3 مم وخان شيخون 2 مم.
وفي محافظة الحسكة.. تل براك 18 مم وابو قصايب 16 مم وتل حميس 15 مم واليعربية وهيمو 13 مم وتل بيدر والقامشلي 12 مم وعامودا والقحطانية ومبروكة والهول 11 مم والدرباسية 9 مم والمالكية والجوادية وام مدفع والعريشة والزهيرية 6 مم وتل تمر 5 مم والشدادة 1 مم .
وفي دير الزور 1 مم.