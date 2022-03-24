أنتونوف: واشنطن لا يحق لها تحديد “مجرم الحرب”

أكد أنتونوف في تصريح صحفي وفقاً لوكالة نوفوستي على أن تصريحات الخارجية الأمريكية بشأن “جرائم الحرب” المزعومة في أوكرانيا تتجاوز إطار المنطق السليم وعلى أن محاولة واشنطن منح نفسها حق تحديد من هو “مجرم الحرب” تثير النفور مشيراً إلى أن الغرض من مثل هذه الاتهامات الأمريكية هو محاولة “شيطنة بلدنا في عيون الجمهور للتحريض على روسيا”.

وقال أنتونوف “لا يمكن من حيث المبدأ أن تلعب دور الحكم دولة تتحمل مسؤولية قتل مئات آلاف الأرواح في كل العالم وتدمير العديد من الدول والتسبب بعشرات الكوارث الإنسانية وخلق بؤر الإرهاب الدولي”.