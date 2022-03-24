التوسع في برامج التنمية الريفية لإيجاد مجتمع ريفي معافى

تتجه مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق بعد تحليل الوضع الراهن لها نحو إيجاد مجتمع ريفي معافى من آثار الأزمة أساسه الأسرة المتماسكة، وأفراد ممكنون منتجون وفرص عمل لائقة، وحماية اجتماعية كفوءة، إضافة إلى التشاركية والتنمية الشاملة كونها أساس لعملية التنمية المستدامة، والتوسع في برامج التنمية الريفية ودعم البرامج الإنتاجية لتحقيق الاستدامة.

وبالنسبة للنشاط الاجتماعي والمجتمع الأهلي، فقد أوضح المدير شوقي عون، في تصريح لـ “البعث ميديا” أن دائرة الخدمات الاجتماعية تتألف من ثلاث شعب، منها شعبة الجمعيات التي تشرف على عمل الجمعيات الأهلية وعددها /262/ والمؤسسات المشهرة بريف دمشق وعددها /26/ بصفتها جهة وصائية بحيث تراقب نشاطها وعملها وتساعد في حصولها على التراخيص والموافقات اللازمة للقيام بأعماله، لاسيما أنه تم العمل على أتمتة بريد الجمعيات ووضع استمارات تقييم للجمعيات ومتابعة الأنشطة والبرامج المنفذة من قبلها، حيث بلغ عدد الجمعيات 17 جمعية صحية، 15 إعاقة، 9 بيئية، 15ثقافية، 182خيرية، 5 رعاية أيتام، و 19خدمات اجتماعية – تمكين..

أما شعبة المعاهد فهي تشرف على معاهد الرعاية الاجتماعية بريف دمشق ومتابعة عملها وفق النظم النافذة، وتضم معهد خالد بن الوليد في منطقة قدسيا لإصلاح أحداث الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية وتضم 300 حدثاً، معهد الغزالي، جمعية حقوق الطفل وتضم 162 حدثاً، بالإضافة إلى معهد التربية الخاصة للاعاقة الذهنية لذوي الاعاقة الذهنية ويضم13 من ذوي الاعاقة، بالتزامن مع المعاهد الحكومية و المعاهد الخاصة، وأخيراً تأتي شعبة المعاقين لتسجيل استمارات لذوي الإعاقة من أجل الحصول على بطاقة الإعاقة، وإعداد ودراسة الأضابير المتعلقة بالشلل الدماغي، وإعداد الإحصائيات المتعلقة بالإعاقة، حيث بلغ عدد بطاقات الإعاقة الممنوحة خلال الشهر الحالي 378 بطاقة بين (حركية، بصرية، سمعية، عقلية، نطقية، نفسية، متعددة، شلل دماغي)، كما بلغ عدد المستفيدين من الإعانة المالية للشلل الدماغي 378 مستفيداً.

أما بالنسبة لدائرة العلاقات الزراعية، أشار عون إلى أنها تقوم بالنظر في الخلافات الناشئة عن استثمار الأراضي الزراعية والسعي لحل هذه الخلافات بالطرق الودية وتوثيق صك مصالحة، ووضع خطة تفتيش العمل الزراعي وتنفيذها، وتوثيق عقود مزارعة وعقود عامل زراعي وعقود فسخ مزارعة، إضافة إلى تصنيف علاقات الاستثمار الزراعي، وتتبع عمل دائرة العلاقات الزراعية، لتأتي دائرة العمل الصناعي التي يقع على عاتقها وضع خطة تفتيش العمل في المؤسسات والعمل على تطبيق أحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010، حيث تم تنفيذ 21 زيارة خلال عام 21 20 و 17 زيارة خلال الربع الأول من عام 2022، وتوثيق الاستقالات وحقوق العمال ومبادئ الصحة والسلامة المهنية، وحل الخلافات العمالية ومراقبة تنفيذ الحدود الدنيا المقررة للأجور ومعالجة كل ما يتعلق بذلك، وإجراءات الموافقات لغير العرب السوريين ومنح بطاقة عمل لهم.

كما أضاف عون أن دائرة التنمية الريفية تقوم بالإشراف على مراكز التنمية الريفية ووحدات الصناعات الريفية ومعرض تسويق منتجاتها وتتبع عملها ووضع الخطط العادية والإنتاجية والتسويقية والتدريبية في المراكز والوحدات والإشراف على إعداد الميزانيات الداخلية ومسك الحسابات المركزية للوحدات والمراكز.

حياه عيسى