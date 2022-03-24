الجعفري: نحن شركاء لروسيا في المواجهة مع الغرب

أكد سفير روسيا في سورية ألكسندر يفيموف أن روسيا تعمل على نزع السلاح في أوكرانيا وتحريرها من النازية ولا تقوم بهجمات ضد مواقع المدنيين.

وقال السفير الروسي خلال اللقاء الخاص الذي يستضيفه اتحاد الكتاب العرب اليوم إن النازيين الجدد يستخدمون المدنيين دروعاً بشرية ويتبعون الأساليب ذاتها التي استخدمها الإرهابيون في سورية.

وأضاف يفيموف إن بلاده تعمل على المحافظة على حياة كل أوكراني وهم لا يسمحون للمدنيين بالخروج ويطلقون عليهم النار إذا حاولوا ذلك.

بدوره قال الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين إن ”هناك ضخ هائل من المعلومات لكن يعوزنا الكثير من التثقيف السياسي فالغرب يكذب علينا ونحن نعيش كذبة سياسة غربية وهناك مشكلة تثقيف سياسي لما يجري في أوكرانيا”.

وأوضح الجعفري أن الملفات الدولية تداخلت أكثر من ذي قبل وتجربة أوكرانيا أثبتت هشاشة النظام الأمني الأوروبي.

واعتبر الجعفري أن العالم متوحش والسياسة طفل يتيم في هذا العالم ونحن بحاجة لدعم الموقف الروسي مؤكداً أن سورية هي خير من فهم المخاطر الجغرافية السياسية من ضمن دول قلة ودورها مفصلي تاريخي.

وتابع الجعفري ”الاتحاد الأوروبي ليس أوروبياً وإنما تابع لحلف الناتو وروسيا اكتشفت اليوم حلفاء حقيقيين يقفون معها نحن اليوم في خندق واحد وشركاء لروسيا في هذه المواجهة مع الغرب”.

المصدر|| سانا