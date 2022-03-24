الفضاء الروسي يعلن اعتماده الروبل بالتعامل مع الدول الأخر

صرّح رئيس وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس دميتري روغوزين عن عقود قادمة مع الدول الأجنبية ستبرمها الوكالة بالعملة الوطنية للبلاد الروبل.

وقال روغوزين في حديث له: “بما أن هذا الشيء بدأ في جميع أنحاء البلاد نحن أيضاً سنبرم الآن جميع العقود الخارجية بالروبل”.

من جهة ثانية أعلن روغوزين أن روسيا ستطلق عدداً من أقمار غلوناس للملاحة من الجيل الجديد في عام 2022 قائلاً: “هذا العام نخطط لإطلاق عدد من الأجهزة الفضائية من الجيل الجديد (غلوناس كا) و(غلوناس كا 2) وهي أجهزة أكثر قوة وليس (غلوناس إم).

وأوضح روغوزين بشأن استبعاد روسيا من منظومة (جي بي إس) الأمريكية إنه كانت لدينا معلومات أن الولايات المتحدة كانت تدرس مثل هذه العقوبات ولكن أود أن أقول إن هذا الأمر صعب من الناحية التقنية مضيفاً إن روسيا لا تخشى العقوبات في ما يخص أنظمة الملاحة.

وأشار روغوزين إلى أن مجموعة أقمار (جي بي إس) على المدار لا تستطيع أن توقف العمل في روسيا بشكل انتقائي دون أن توقف العمل في القارات والبلدان الأخرى.