انطلاق المهرجان الدولي لسينما المرأة

أعلن المهرجان الدولي لسينما المرأة انطلاقته الأولى في دار الأسد للثقافة والفنون مساء أمس بمشاركة عشرة بلدان عربية وأجنبية والذي يستمر حتى الـ 26 من الشهر الجاري.ويتضمن المهرجان الذي تقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع سفارة جمهورية الفلبين والنادي الدبلوماسي السوري والمؤسسة العامة للسينما تحت عنوان “المرأة تصنع التغيير” عرض مجموعة أفلام سينمائية تروي قصص نساء أظهرن الشجاعة خلال السلم والحرب وأحدثوا تغييرا في مجتمعاتهن.

خلال حفل الافتتاح ألقت الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة كلمة على مسرح الدراما بدار الأسد، وتحدثت القائمة بأعمال السفارة الفلبينية في دمشق فيدا ثريا فيرزوسا عن سينما اليوم والتي وصفتها بمنزلة نسخة محدثة من الحكواتي، ومن الباكستان تحدثت نيلوفر بختيار رئيسة اللجنة الوطنية المعنية بوضع المرأة عبر كلمة عن طريق الفيديو عن مكانة المرأة في بلدها والمساعي الرامية لتعزيز دورها وتمكينها لتحقيق بناء اقتصادي وتعزيز الأخوة والصداقة للعالم أجمع.

واستعرض برومو أفلام المهرجان والحائزة على جوائز وهي الشغف بالطيران باكستان ” المرأة خلف فنانة الوشم الفلبين ” نجم النجوم باكستان ” ابنة البروبيبات بيلاروسيا ” الجدة لولينغ في حال لم يصلو الفلبين ” جمهورية قتل في بايس جنوب أفريقيا ” تريزا جمهورية تشيلي ” رياديات قادرات دولة فلسطين ” مريم سورية ” الهند النساء في القبعات الزرقاء ” إندونيسيا رؤية إندونيسيا 2045 ” حلم اناندا للوصول إلى الكون جنوب أفريقيا مقهى بهاي ” فنزويلا البيت في نهاية الزمان ” الارجنتين كيف تركض اليسا.

وقدمت شهادات تكريم لرؤساء البعثات الدبلوماسية في سفارات الفلبين ” الارجنتين ” بيلاروسيا ” تشيلي ” الهند ” إندونيسيا ” باكستان ” دولة فلسطين ” جنوب افريقيا ” فنزويلا ” إضافة إلى مديري مؤسسة السينما ودار الأسد ورئيسة النادي الدبلوماسي السوري شكرية مقداد.

وعلى هامش المهرجان افتتحت وزيرة الثقافة معرضا استعاديا لبعض مقتنيات الوزارة”مديرية الفنون الجميلة في صالة المعارض بالمركز الثقافي العربي في العدوي بعنوان “المرأة تصنع التغيير” ضم 32 عملا لفنانين وفنانات تشكيليين سوريين جسدوا بلوحاتهم عظمة المرأة السورية عبر الزمن.