برصاص مجهولين.. استشهاد رئيس مجلس مدينة الصنمين بريف درعا

استشهد رئيس مجلس مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي وأصيب مواطن آخر جراء إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين مجهولين صباح اليوم في بلدة الصنمين.

وبحسب “سانا” فإن مسلحين مجهولين أطلقوا النار بشكل مباشر على رئيس مجلس مدينة الصنمين المهندس محمود المحمد العتمة نحو الساعة السابعة من صباح اليوم برفقة أحد معارفه في المنطقة بالقرب من مبنى البلدية ما أدى إلى استشهاده على الفور وإصابة الشخص الآخر إصابات خطيرة.

وبين الدكتور خلدون الكراد معاون مدير صحة درعا أن جثمان رئيس مجلس مدينة الصنمين وصل إلى مشفى الصنمين العسكري وقد فارق الحياة جراء إصابته بطلق ناري في الصدر والرأس.