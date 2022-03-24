لقاء حواري لمعلمي ومديري المؤسسات التعليمية الدينية في التعليم الشرعي بوزارة الأوقاف
أقامت أمس وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية أمس لقاءاً حوارياً لمعلمي ومديري المؤسسات التعليمية الدينية في التعليم الشرعي بوزارة الأوقاف تحت شعار: من أقوال السيد الرئيس بشار الأسد /المعلم لا يجب أن يكون فقط مدرساً، فهو مدرِّس ومُربٍّ, مُربٍّ بالمعرفة والقدوة الحسنة /وذلك في جامع العثمان بدمشق بحضور الشيخ د. محمد عبد الستار السيد.
حيث تم مناقشة ورقة العمل حول وضع خطة تنفيذية لتطبيق توجيهات السيد الرئيس للمعلمين في عيدهم بتاريخ 2022/3/21.