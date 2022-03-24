مذكرة تفاهم بحثي وعلمي وانتاجي بين جامعة تشرين وشركة رعايتي للاستثمار المحدودة المسؤولية

وقعت جامعة تشرين وشركة رعايتي للاستثمار المحدودة اليوم مذكرة تفاهم بحثي وعلمي وانتاجي لتعزيز التعاون العلمي والبحثي والإنتاجي بين جامعة تشرين –كلية الهندسة الزراعية وشركة رعايتي , ولدعم وتطوير التعاون المشترك في المجالات العلمية والتدريبية وخدمة المجتمع.

ونصت المذكرة على التعاون المشترك بما يحقق الاستفادة من ثمار التقدم العلمي في تطوير واستثمار المراكز الانتاجية، والسعي للحصول على اعتماد دولي لشهادات الزراعة العضوية التي سيمنحها المخبر المزمع انشاؤه في كلية الهندسة الزراعية في جامعة تشرين، واطلاق برامج تدريبية مشتركة بين الطرفين.