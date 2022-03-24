حفل مركزي في حلب بعنوان قدودنا تراثنا

البعث ميديا || حلب – معن الغادري

لمناسبة ادراج القدود الحلبية على التراث العالمي – اليونسكو – أقيم مساء اليوم على مسرح نقابة الفنانين بحلب الاحتفال المركزي بعنوان – قدودنا تراثنا – بمشاركة 120 طالباً وطالبة من مختلف مدارس حلب قدموا مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية والفولكلورية والقدود الحلبية وبمشاركة فرقة كورال الشهباء الوطني بقيادة المايسترو عبد الحليم حريري،

وتخلل الحفل تكريم النخب من فناني ومطربي حلب الذين حملوا هذه الرسالة الفنية الابداعية وحافظوا على التراث.

حضر الحفل الدكتور دارم طباع وزير التربية والرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب، وقائد شرطة محافظة حلب اللواء ديب مرعي ديب، ورئيس منظمة طلائع البعث الدكتور محمد عزت كاتبي، ونقيب المعلمين في سورية وحيد الزعل ورئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة سومر فيصل ضاهر ،وحشد من المعنيين والمهتمين.