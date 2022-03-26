بحضور الرفيقة الحمصي نقابة المهن المالية والمحاسبية في سورية تعقد مؤتمرها السنوي في حلب

حلب – معن الغادري:

بحضور الرفيقة المهندسة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المركزي عقدت نقابة المهن المالية والمحاسبية في سورية مؤتمرها العام السنوي بضيافة غرفة التجارة بحلب .

وبينت الرفيقة الحمصي أهمية دور النقابات المهنية في دفع عملية التنمية والإنتاج، مشيرة إلى أن نقابة المهن المالية والمحاسبية بما تضمه من كفاءات وخبرات مالية واقتصادية يعول عليها الكثير كشريك مهم في دفع عجلة الاقتصاد ، داعية إلى تطوير آليات العمل ومواكبة المتغيرات والمتبدلات على مختلف المستويات .

وأوضحت الرفيقة الحمصي أن المرحلة الراهنة والمستقبلية تستدعي زج كل الإمكانات وتوظيفها في خدمة مشروع بناء سورية المتجددة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد ، كما علينا جمعياً مواجهة التحديات بإرادة وتصميم لكسر الحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري وذلك من خلال رفع وتائر العمل والإنتاج، واستعرضت الرفيقة الحمصي آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدة أن سورية بمواقفها الثابتة والمبدئية وبصمود شعبها وتضحيات أبطال الجيش أفشلت كل المؤامرات التي أحيكت ضدها وهي الآن أكثر قوة ومناعة في وجه دول الشر العالمي والتي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ، مضيفة بأن العالم يشهد اليوم تغييراً واضحاً وملموساً نحو تعدد الأقطاب بعد فشل أمريكا ومن لف لفيفها في السيطرة على مقدرات الشعوب والدول ،

من جانبه قدم ضاحي الكراد نقيب المهن المالية والمحاسبية في سورية تقريراً شاملاً عن مجمل ما قامت به النقابة وفروعها من خطط وبرامج وأنشطة لتعزيز العمل النقابي وتطوير آلياته، كما أجاب على تداخلات الأعضاء، مبيناً أن العمل جارٍ وبالتنسيق مع الهيئات الاقتصادية للمشاركة الفاعلة في القرار الاقتصادي .

وتداخل عدد من الحضور فأشاروا إلى ضرورة تمثيل أعضاء النقابة في الهيئات الاقتصادية والاستشارية والمشاركة في القرار الاقتصادي كون معظم أعضاء النقابة المركزية وفروعها مشهود لهم بالكفاءة والخبرة، وإشراكهم أيضاً ضمن لجان مناقشة المشروع الضريبي الجدي، والعمل على إقامة ورشات عمل وندوات اقتصادية ومالية للمساهمة في مل الأزمات، وتحديث القوانين والتشريعات بما يسهم في تقوية دعائم الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية لليرة السورية، وإقامة مشاريع تجارية واستثمارية داعمة للعملية الإنتاجية.

حضر أعمال المؤتمر الرفيقان أحمد منصور وإبراهيم الحديد أمينا فرعي الحزب في المدينة والجامعة ومحافظ حلب حسين دياب وعدد مت أعضاء مجلس الشعب وفعاليات رسمية واقتصادية .