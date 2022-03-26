عمل جراحي نوعي جديد في مشفى الباسل بطرطوس

يواصل مشفى الباسل بطرطوس عمله المهني والوطني المتواصل خلال فترة الحرب التي مرت على سورية والمستمر حتى الآن.

وفي تفاصيل أحد أعمال المشفى راجعت المريضة( م.غ )67 سنة عيادة الجراحة العصبية في مشفى الباسل بطرطوس بشكوى صداع مع خزل شقي أيمن..

وتم اجراء فحص عصبي كامل مع استقصاءات شعاعية، تبين بالرنين المغناطيسي للدماغ مع الحقن وجود أفة كتلية كبيرة الحجم في الناحية الصدغية الجدارية اليسرى على قاعدة سحائية مع دفش لعناصر الخط الناصف والجهاز البطيني نحو الجهة اليمنى ابعادها(74-62-46)مم معززة للحقن بشدة..

تم إجراء العمل الجراحي تحت التخدير العام بمدخل صدغي جداري ايسر..حيث تم كشف الورم وتسخليه عن النسيج الدماغي المحيط به مع تخثير الاوعية المغذية له واستئصاله بشكل كامل مع طبقة الام الجافية المغطية له..تم بعد ذلك اجراء ترميم للجافية مكان الورم المستأصل برقعة من سمحاق القحف(Pericranium)..

بعد العمل الجراحي: الفحص العصبي للمريضة طبيعي مع تراجع الصداع والخزل بشكل كامل

التشريح المرضي : Meningioma (ورم سحائي).

إدارة المشفى تشكر جهود فريق العمل الجراحي المميز من اطباء وتمريض في قسم العمليات وقسم الجراحة العصبية

فريق العمل:

الاخصائي الدكتور ايمان علي

المقيمين: د.يزن حسن

د.اغيد شاش

د.محمد حيدر

اخصائي التخدير د.علي جديد

مبارك هذا الإنجاز الذي يأتي في سياق من الإدارة الرشيدة والأخلاق المهنية والإنسانية العالية التي يحظى بها العاملون والمرضى أيضا في مشفى الباسل بطرطوس وبدأب معهود من مدير المشفى د. اسكندر عمار.