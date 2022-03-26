قائمة جديدة من جرحى القوات الرديفة تنضم لمشروع جريح الوطن

أعلن مشروع جريح الوطن قائمة جديدة بأسماء جرحى القوات الرديفة الذين سيتم ضمهم للمشروع في شهر نيسان القادم.

ونشر المشروع عبر صفحته على الفيسبوك رابطاً الكترونياً يتضمن قائمة بأسماء 104 من جرحى العجز الجزئي من 40 إلى 69 بالمئة مبيناً أنه سيتم ضمهم للمشروع في شهر نيسان القادم وسيتقاضون التعويض الشهري لأول مرة وقيمته 100 ألف ليرة سورية.

وكان مشروع جريح الوطن أصدر في العاشر من الشهر الجاري قائمة تضم 118 جريحاً من جرحى العجز الجزئي انضموا إليه أيضاً.