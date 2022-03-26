مؤتمرات الشعب الحزبية.. دعم القطاع العام وتأمين مستلزماته والحفاظ على الكفاءات

البعث- محافظات:

تابعت الشعب الحزبية عقد مؤتمراتها السنوية حيت تم التأكيد على ضرورة دعم القطاع العام وتأمين مستلزماته والحفاظ على الكفاءات والخبرات وتحسين الواقع الخدمي والاهتمام بالجانبين الفكري والتنظيمي.

وفي دمشق (بسام عمار): عقدت شعبة العمال الأولى في فرع دمشق للحزب مؤتمرها بحضور الرفاق حسام السمان أمين الفرع وقيادته .

مداخلات أعضاء المؤتمر أشارت إلى ضرورة تحسين الواقع المعيشي وإعفاء الرواتب من ضريبة الدخل وفتح سقوفها وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والحد من الاحتكار والتشدد في قمع تهريب السلع وإيجاد حل لمشكلة نقص اليد العاملة في الشركات الإنتاجية من خلال توظيف العمالة الشابة والمدربة وتأمين مستلزمات الإنتاج من مواد أولية ورفد الشركات بالأموال اللازمة والإسراع في تأهيل المنشآت التي دمّرت وإصدار القرارات التي من شأنها تطوير القطاع العام الصناعي وتثبيت العمال الموسميين والحفاظ على الكفاءات الوطنية .

وأكد الرفيق السمان أن لمؤتمرات الشعب العمالية خصوصيتها المستمدة من طبيعة عملها فهي تعنى بالشأن التنظيمي وهو أمر مهم في العمل الحزبي والشأن الخدمي والاقتصادي من خلال تواجدها في جهات ومؤسسات عامة وبالتالي لعملها قيمة مضافة فهي منابر حزبية واقتصادية لما تمتلكه من كوادر نقابية وحزبية وعلمية وبالتالي يجب على أعضائها طرح القضايا والموضوعات بحرية وشفافية مشيرا إلى أن الطبقة العاملة والجيش العربي السوري هما السياج الحقيقي الذي حمى الوطن فالجيش دافع وقدم الشهداء والأخوة العمال قدموا الشهداء وأنتجوا مقومات الصمود الوطني منوها لأهمية المداخلات التي قدمت والتي تدل على الحس الوطني والغيرية العالية والإدراك الكبير لدى الرفاق لافتا للظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الحرب والتي فشلت بفضل صمود الشعب واستمرار عجلة الإنتاج وللقرارات الهامة التي اتخذتها القيادة وعلى رأسها الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد منوها إلى أن الدولة ورغم كل الظروف الصعبة لم تتخل عن دورها الاجتماعي وما يتم اليوم من إعادة لبرامجه وسياساته الهدف منها وصوله لمستحقيه.

وبين الرفيق أمين الفرع أن جانب الإعداد والتأهيل يلقى كل الاهتمام من خلال الندوات وملتقيات البعث بمختلف مجالاتها ودورات الإعداد والتي تناقش قضايا وموضوعات من صلب الواقع واهتمامات الرفاق مبينا أن كل ما طرح من قضايا وموضوعات سيتم العمل على متابعتها مع الجهات المعنية .