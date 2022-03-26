مؤسسة الحبوب في حلب.. لجنة فنّية تزور الحقائق والوزير يواجه أطراف القضية

وصلت تقارير كثيرة عن فرع مؤسسة الحبوب في حلب، فقام وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك بتشكيل لجنة فنّيّة للاطلاع على سير الإجراءات التي تم تداولها في التقارير ومواقع التواصل الاجتماعي.

اللجنة المكلفة عادت بجملة من الاتهامات ورفعت مقترحاً بتغيير إدارة فرع حلب بكاملها.

ومع ورود معلومات عن قيام اللجنة الفنيّة بتشويه الحقائق والتآمر مع بعض الفاسدين لتغيير فرع حلب، طلب الوزير الملفات الرقابيّة للذين اقترحت اللجنة تكليفهم بالفرع المذكور، فتبين أنها مليئة بالارتكابات والعقوبات.

ما دفع بالوزير لطلب الإدارة الحاليّة والمقترحة مع أعضاء اللجنة الفنيّة، فواجههم ببعض وتبيّن كذب اللجنة الفنيّة.

فقام الوزير بتكليف مدير الرقابة الداخليّة في مؤسسة الحبوب بالتحقيق بحقيقة ما ورد في تقرير اللجنة الفنيّة.

وبيّن في تقريره كذب ما جاء في اللجنة الفنيّة، وقدّم الوثائق الصحيحة التي تثبت صحّة وقانونيّة الإجراءات التي اتخذها فرع حلب، وأحال الوزير التقريرين مع وثائقهما إلى الهيئة المركزيّة للرقابة والتفتيش حسب الاختصاص.