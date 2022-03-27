إحداث هيئة عامة للثروة الحيوانية أهم توصيات مؤتمرات فروع نقابة الاطباء البيطريين

البعث ميديا – بسام عمار

توصيات هامة خلصت اليها المؤتمرات السنوية لفروع نقابة الاطباء البيطريين التي اختتمت مؤخراً.

نقيب الأطباء البيطريين الدكتور اياد السويدان أوضح / للبعث ميديا/ أن أهم هذه التوصيات احداث هيئة عامة للثروة الحيوانية ورفع طبيعة العمل للأطباء البيطريين العاملين في الدولة نظرا للمخاطر التي يتعرضون اليها خلال عملهم وتعزيز دور الطبيب البيطري في المجتمع ليأخذ دوره في سلامة المنتجات الحيوانية من الانتاج الى الاستهلاك ومراقبة وفحص اللحوم في المسالخ واعتبار كلية الطب البيطري من الكليات الطبية اسوة بباقي الدول ورفع الراتب التقاعدي والاهتمام بالبحث العلمي واقامة دورات تدريبية للأطباء الجدد واعادة هيكلة الصندوق التعاوني أو استبداله بشركة تأمين صحي واعادة النظر بقرار دمج مديرية الدواء مع مديرية الصحة كونها تدعم قطاع انتاجي استثماري.

وأضاف ستعمل النقابة على معالجة هذه التوصيات مع الجهات المعنية لمعالجتها.