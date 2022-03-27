إختتام مهرجان الأفلام الدولي الأول للمرأة

اختتم يوم أمس السبت 26/3/2022 ، مهرجان الأفلام الدولي الأول للمرأة والذي انطلق الأربعاء الماضي تحت عنوان “المرأة تصنع التغيير” ، الذي أقامته سفارة جمهورية الفلبين بالشراكة مع النادي الدبلوماسي السوري وبرعاية من وزارة الثقافة في دار الأوبرا بدمشق.

وتضمن المهرجان ، عرض 16 فيلماً من دول سورية ، فلسطين ، تشيلي ، الباكتسان ، الفلبين ، بيلاروسيا ، جنوب أفريقيا ، الهند ، أندونيسيا ، فنزويلا والأرجنتين. ، وتروي بمجموعها قصص نساء أظهرن الشجاعة خلال السلم والحرب وأحدثوا تغييراً في مجتمعاتهن.

كما تضمن المهرجان ورشة عمل تحت إدارة المخرجة تشيبسو فيري من دولة جنوب افريقيا، مع مجموعة من الطلبة السينمائيين و المهتمين بالفن السينمائي ، تناولت جهود و طرق إنتاج أفلام سينمائية متعددة الأشكال ، و طرق إيجاد حواضن إنتاجية لها.

كما تضمنت الورشة مداخلات من الطلبة عن طرق إنتاج السينما ، تخللها عرض مجموعة من اللقطات حول الأعمال التلفزيونية التي قدمتها المخرجة في بلدها .

فيلم إفتتاح المهرجان ” المرأة خلف فنانة الوشم ” من الفلبين، وثائقي طويل يتحدث عن سيدة مسنة ترسم الوشم على اجساد من يرغب و تعلم ذلك الفن لأبناء الجيل الجديد.

ومن الأفلام التي عرضت في المهرجان أيضاَ ” النساء في القبعات الزرقاء” وهو وثائقي متوسط الطول يتحدث عن مساهمة المرأة الهندية متمثلاً بكتيبة نسائية لحفظ السلام في ليبيريا.

وعلى امتداد أربعة أيام عرضت مجموعة من الأفلام الوثائقية والروائية الطويلة والقصيرة .

أما المشاركة السورية فتمثلت بعرض الفيلم الروائي الطويل ” مريم ” للمخرج باسل الخطيب ويتناول الفيلم مرارة الحرب على سوريا، وتأثيراتها المتداخلة في حياة ثلاث نساءٍ سوريات يحملن اسم (مريم) خلال مائة عام من تاريخ سوريا.

شكل المهرجان فرصة للجمهور لمشاهدة مواد سينمائية عن المرأة في العالم و الطرق التي تمارسها في إحداث التغيير.

آفاق سينمائية