الأرصاد الجوية تحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وبارداً ليلاً محذرة من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في المناطق الجبلية وتشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحياناً والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة ويكون الجو صحواً ومستقراً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.