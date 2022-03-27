الجيش الروسي يجلي دفعة جديدة من سكان مقاطعة خيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن العسكريين الروس أجلوا 90 شخصاً من مواطني روسيا ومولدوفا وأوكرانيا من مقاطعة خيرسون الأوكرانية.

وجاء في بيان للوزارة نقله موقع روسيا اليوم أن “الجيش الروسي نظم أمس عملية نقل آمنة لتسعين شخصاً من مواطني روسيا ومولدوفا وأوكرانيا من مقاطعة خيرسون في أوكرانيا إلى أراضي روسيا الاتحادية”.

وأوضحت الوزارة أن عمليات إجلاء السكان تتم وفق طلبات السفارات للمساعدة في ضمان الإخلاء الآمن لمواطنيها من أراضي أوكرانيا وكذلك وفقاً للطلبات المقدمة إلى مكتب القائد العسكري الروسي في مدينة خيرسون.

ولفتت الدفاع الروسية إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية تم نقل أكثر من 500 شخص من رعايا الدول الأجنبية إلى شبه جزيرة القرم من أراضي أوكرانيا.