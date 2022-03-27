الخارجية الإيرانية: على الإدارة الأميركية اتخاذ نهج واقعي

أوضح الخارجية الإيراني وزير الخارجية الإيرانيء أن العقبة الحالية أمام تحقيق النتائج النهائية في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي هي غياب القرار السياسي الأميركي برفع الحظر الجائر المفروض على إيران مبيناً أن الأطراف الأخرى ولا سيما الإدارة الأميركية يتعين عليها أن تتخذ نهجاً واقعياً لحل القضايا المتبقية.

وخلال لقائه اليوم مساعد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا أشار عبد اللهيان إلى أن بلاده شاركت بجدية في محادثات فيينا وقدمت المبادرات اللازمة للتوصل إلى اتفاق مشدداً على أن “التمتع بالمزايا الاقتصادية الكاملة والرفع الفعال للعقوبات هو أولوية قصوى بالنسبة لإيران”.