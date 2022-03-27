القبض على مروجي عملة مزورة ومواد مخدرة في منطقة السيدة زينب

بناءً على المعلومات الواردة إلى قسم الأمن الجنائي في السيدة زينب بريف دمشق حول وجود أشخاص يقومون بترويج عملة أجنبية مزورة.

ونتيجة المتابعة والمراقبة المستمرة وبكمين محكم تمكن قسم الأمن الجنائي في السيدة زينب من إلقاء القبض على المشتبه بهما وهما المدعوان (باسل . ا) و(محمد . م) وضبط بحوزتهما عملة مزورة من فئة الدولار.

وفي نفس السياق ألقى قسم الأمن الجنائي في السيدة زينب القبض على شخصين آخرين يقومان بترويج المواد المخدرة هما المدعوان (سمير . ع) و(محمد . ب).

ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.

وزارة الداخلية