بكين: التهديدات والضغوط علينا لن تنجح

أعلن سفير الصين في واشنطن شين غانغ أنه في حال فرضت الولايات المتحدة على بلاده أي عقوبات فإنها سترد بإجراءات حاسمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

وقال شين في مقابلة تلفزيونية نقلتها وكالة نوفوستي الروسية إن “الولايات المتحدة تحاول تهديد بلادنا لكي تزيد الضغط على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا ولكن كل هذه التهديدات والضغوط لن تنجح” مضيفاً إن كل الأطراف المعنية تأمل بأن تلعب الصين دوراً أكبر في دفع محادثات السلام بشأن أوكرانيا.

وشدد شين على أن الصين ستحافظ على التعاون الطبيعي في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة وكذلك الاتصالات الإنسانية بشكل وثيق مع روسيا مشيراً إلى أن تطور الوضع في أوكرانيا لن يؤثر على التعاون والعلاقات الصينية الروسية.