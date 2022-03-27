توضيح بخصوص قرار مجلس التعليم العالي القاضي بمنح فصل دراسي للطلاب المستنفدين لفرص التسجيل في الجامعات الخاصة

دمشق- البعث ميديا

أوضح فايز اسطفان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية رئيس مكتب التعليم الخاص بعض النقاط في قرار مجلس التعليم العالي القاضي بمنح فصل دراسي للطلاب المستنفدين لفرص التسجيل في الجامعات الخاصة.

وبيّن أن الطلاب في نظام الساعات المعتمدة الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها بنتيجة امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2021 / 2022 حصراً الذين استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا : سيتم منحهم فصلين دراسيين ( الفصل الثاني 2021 / 2022 والفصل الصيفي 2021 / 2022 ) أو ( الفصل الصيفي 2021 / 2022 والفصل الأول 2022 / 2023 ) .

أما الطلاب في النظام الفصلي الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها بنتيجة امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2021 / 2022 حـصـراً الذين استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا، فسيتم منحهم فصل دراسي واحد ( الفصل الثاني 2021 / 2022 ) أو ( الفصل الأول 2022 / 2023 ) ويستفيد طالب السنة الأخيرة من الدورة التكميلية للعام الدراسي 2021 / 2022 .

ولفت عضو المكتب التنفيذي إلى عدة ملاحظات هامة هي:

– لا يستفيد من القرار الطالب الذي كان مسجلاً في برامج أو تخصصات تم إلغاؤها.

– الطالب المستنفد لأول مرة يطالب بتسديد مثلي الرسوم التي كان مسجلاً على أساسها .

– الطالب المستنفد لأكثر من مرة يطالب بتسديد 3 أمثال الرسوم التي كان مسجلاً على أساسها .

– لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي سيسددها الطالب الرسوم المطلوبة في العام الدراسي 2021 / 2022 ويتم اعتماد الأقل .