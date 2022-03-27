توقيف مستثمر فرن في حلب وعاملين فيه وهم يقومون بتهريب مواد من الفرن لبيعها في السوق السوداء

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حلب حول قيام مستثمر فرن جامعة حلب بتهريب بعض المواد التموينية والنفطية من الفرن.

وبعد التحري والمراقبة قام فرع الأمن الجنائي في حلب بإلقاء القبض على مستثمر الفرن المذكور وشخصين من عمال الفرن وهم يقومون بتهريب كمية (260) كيلو غرام من مادة الخميرة، و(455) ليتر من مادة المازوت، وبالتحقيق معهم اعترفوا بتهريب المواد لبيعها بسعر زائد في السوق السوداء بقصد المنفعة المادية.