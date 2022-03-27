سورية تشارك في الدورة الـ 29 لمعرض مينسك الدولي للكتاب

شاركت سورية، ممثلةً بسفارة الجمهورية العربية السورية في بيلاروس، في الدورة الـ 29 لمعرض مينسك الدولي للكتاب، والذي عقد هذا العام في الفترة من 23 ولغاية 27/3/2022 تحت شعار (دفق تاريخ الوطن)، وذلك إلى جانب 222 دار نشر من 12 دولة، بينهم عدد من السفارات المعتمدة في العاصمة البيلاروسية.

وتضمن جناح السفارة السورية في المعرض لهذا العام مجموعة من الكتب والمنشورات والبروشورات الثقافية والسياحية المتوفرة لدى السفارة باللغتين العربية والروسية، إضافةً إلى بعض اللوحات والصور والصناعات اليدوية والألبسة التقليدية التي تعبر عن تاريخ سورية وحضارتها، وعن نمط حياة الإنسان السوري، وذلك بمشاركة فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في بيلاروس.

وعقب حفل افتتاح المعرض، زار جناح السفارة السورية في المعرض وزير الإعلام البيلاروسي فلاديمير بيرتسوف، ووزير التعليم البيلاروسي اندريه ايفانيتس، ونائب مدير الإدارة الرئاسية مكسيم ريجينكوف، الذين قدموا الشكر للسفير السوري في بيلاروس محمد العمراني على مشاركة السفارة الدائمة في المعرض، معربين عن الأمل في الإستمرار في المشاركة وتعزيزها خلال العام القادم الذي سيشهد الذكرى الـ 30 لهذا المعرض.

من جهته، قدم السفير السوري الشكر للجانب البيلاروسي على دعوة السفارة للمشاركة في المعرض، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية، والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية المتينة بين البلدين الصديقين.

وزار الجناح أيضاً وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكيه خلال جولة له في المعرض، واطّلع على محتوياته، وتبادل الحديث مع الموجودين فيه حول المنشورات والبروشورات السياحية والثقافية المعروضة فيه.

كما زار الجناح أيضاً عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في مينسك، إلى جانب عدد كبير من المواطنين البيلاروس.

وحظي المعرض بتغطية واسعة من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة البيلاروسية والروسية، وزار بعضها الجناح السوري، وأجرى لقاءات مع بعض المتواجدين في الجناح وزواره.

وزارة الخارجية