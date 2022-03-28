المصارعة السورية تعود للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي

البعث ميديا || مؤيد البش

استطاعت المصارعة السورية أن تعود لمكانها الريادي الطبيعي على المستوى العربي، وذلك بعد أن تم انتخاب رئيس الاتحاد السوري للمصارعة محمد نور الدين العلي عضوا في المكتب للتنفيذي للاتحاد العربي خلال الجمعية العمومية التي عقدت اليوم في مدينة مكة المكرمة في السعودية.

رئيس الاتحاد السوري للمصارعة محمد نور الدين العلي كشف خلال اتصال هاتفي مع” البعث ميديا” أن عودة سورية لتكون مقررة وفاعلة بين الدول العربية كانت هدفا وغاية تم العمل عليه خلال الفترة الماضية، مبينا أن انتخاب سورية في المكتب التنفيذي جاء بفضل محبة وتعاون العديد من الدول الشقيقة.

وكشف العلي أن العودة السورية جاءت بعد غياب استمر لنحو ثمان سنوات نتيجة عدة ظروف، لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستحمل المزيد من النجاحات للمصارعة السورية فنيا وإداريا.

يشار إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد العربي تعقد على هامش البطولة العربية للناشئين والشباب التي يشارك بها منتخبنا الوطني.