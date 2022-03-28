الممثل الأمريكي ويل سميث مهدد بسحب جائزة الأوسكار

أثارت الصفعة التي وجهها الممثل الأمريكي ويل سميث لمقدم حفل جوائز الأوسكار 2022 الكوميدي الأمريكي كريس روك، موجة غضب عارمة بين جمهور أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، الحدث الفني العالمي الذي يتابعه الملايين.

وأما السبب خلف ما فعله سميث، فيعود للتعليق المسيء الذي وجهه “روك” للممثلة جادا بينكت، زوجة سميث، خلال تقديمه الجائزة، بعد أن ظهرت في الحفل بقصة شعر قصيرة جدا، علق عليها روك: أنه يتمنى أن يراها في الجزء الثاني من فيلم “جي آي جين” وهو فيلم أميركي من بطولة النجمة ديمي مور، عن جندية تسعى للانضمام بفرقة خاصة في الجيش الأميركي، وتحلق خلال الأحداث شعر رأسها تماما.

التعليق الذي أثار غضب سميث، فما كان منه إلا أن نهض من كرسيه والغضب يعلو ملامحه، ليوجه صفعة قوية لروك، دوا صوتها في مسرح الحفل.

وأعلنت جادا أنها مصابة بداء الثعلبة، وهو مرض مناعي لا علاج له، يؤدي إلى تساقط الشعر. وقالت إنها قررت أن تكون “صديقة لمرض الثعلبة”، أي تتعايش معه.

وحلقت الممثلة الشهيرة شعر رأسها تماما، وقالت إنها فضلت الإعلان عن طبيعة مرضها حتى لا يتساءل جمهورها عن السبب.

وبحسب أعضاء في الأكاديمية فإن ما فعله سميث، مخالف للوائح وقد تضطر الأكاديمية لسحب جائزة الأوسكار منه.

إلا أن تصرف سميث قوبل أيضا بكثير من التفهم بل والتقدير، وكان ابنه جان سميث، أول من علق على الموضوع، مؤيدا ما فعله والده، عبر حسابه على تويتر، حيث قال: “هكذا نتصرف في مثل هذه المواقف”

وقد حصل النجم الهوليوودي ويل سميث بعد ذلك على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم “كينغ ريتشارد” حيث يؤدي شخصية والد ومدرب بطلتي التنس سيرينا وفينوس وليامس.

متابعة: تمّام بركات