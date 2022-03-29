الدولار يتراجع أمام الروبل

تراجع الدولار الأمريكي أمام الروبل الروسي اليوم إلى ما دون مستوى 88 روبلاً وذلك للمرة الأولى منذ أربعة أسابيع.

وحسب موقع روسيا اليوم أظهرت بيانات البورصة في موسكو تراجع سعر صرف الدولار بواقع 2.05 روبل إلى 87.70 روبلاً فيما انخفض سعر صرف اليورو إلى 96.43 روبلاً.

وعلى صعيد تداولات الأسهم صعد مؤشراً بورصة موسكو في مستهل التعاملات حيث ارتفع المؤشر ميكس للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.48 بالمئة كما صعد مؤشر “ار تي س” للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 4.19 بالمئة.

وتشهد العملة الروسية ارتفاعاً أمام الدولار واليورو بعد أن أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة الروسية بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الطبيعي من روسيا نحو أوروبا إلى عملة الروبل بدلاً من اليورو في غضون أسبوع.