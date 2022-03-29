سورية تحصد 4 ميداليات متنوعة في البطولة العربية للمصارعة

حقق منتخب سورية للمصارعة أربع ميداليات متنوعة “ذهبية وفضية وبرونزيتين” في اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للشباب والناشئين للمصارعتين الرومانية والحرة التي تستضيفها السعودية.

وجاءت ميداليات منتخبنا في المصارعة الرومانية لفئة الشباب عبر على نشيواتي “ذهبية” في منافسات وزن ١٣٠كغ ونال الميدالية الفضية محمد عبيد لوزن ٧٢كغ، وأحرز كل من عمار طحان برونزية وزن ٦٣كغ وأنور شرفاوي برونزية وزن ٩٢كغ.

ويشارك في البطولة 180 لاعباً يمثلون 12 دولة هي سورية- السعودية- اليمن- العراق- الإمارات – الجزائر – مصر – المغرب- تونس- الأردن – فلسطين- السودان.