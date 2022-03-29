مصدر خاص للبعث ميديا ملفي البرغل والعدس قيد التحقيق وقريباً بيد القضاء

علم موقع البعث ميديا من مصادر خاصة أنه يجري التحقيق منذ العام الماضي في ملفين حساسين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أحد تلك الملفات في فرع السورية للتجارة في اللاذقية حول مادة برغل غير صالح لم يتم تسليم الكمية كاملة والملف قيد التحويل للقضاء وأنه تم التحقيق مع الإدارة السابقة للمؤسسة السورية للتجارة ومدير فرع اللاذقية الأسبق، وتشير المعلومات إلى وجود مخالفات مالية كبيرة ومازال المفتش يعمل بالفرع كون المادة التي تم جمعها غير صالحة ومحمضة.

وتفيد المعلومات بأن التحقيقات تطال ملف مادة العدس في دمشق والملف بيد مفتشين لإتمام التحقيق بالأمر، وستتم إحالة كافة الوثائق إلى القضاء عند إتمام التحقيقات.

البعث ميديا – خاص