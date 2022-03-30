أكثر من 6 ملايين و 155 ألف وفيات كورونا عالميا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من ستة ملايين و 155 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

ووفق آخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم لغاية الآن إلى 484821183 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 6155110 حالات، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 418662441 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 1004654 حالة وفاة من أصل 81668860 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 521098 حالة وفاة من أصل 4321982 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 659241 حالة وفاة من أصل 29882397 إصابة.