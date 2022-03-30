الكاميرون يتأهل لمونديال 2022 على حساب مضيفه

تأهل منتخب الكاميرون على حساب مضيفه الجزائري وتغلب عليه بنتيجة 2-1 اليوم على ملعب مصطفى تشاكر في إياب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم.

تقدم الكاميرون في الدقيقة الـ 22 عن طريق ماكسيم تشوبو موتينج وانتهى الوقت الأصلي بتقدم الكاميرون بهدف دون رد ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي بعد فوز الجزائر ذهابا بنفس النتيجة.

وفي الوقت الإضافي نجح منتخب الجزائر في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ 118 عن طريق أحمد توبة قبل أن يسجل كارل توكو إيكامبي هدف الفوز ويتأهل الكاميرون لكأس العالم.