الوحدة بطلا لكأس الجمهورية بكرة القدم للسيدات

توجت سيدات الوحدة بلقب كأس الجمهورية لكرة القدم لموسم ٢٠٢١- ٢٠٢٣ بفوزهن على فريق محافظة حمص بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على أرض ملعب الجلاء بدمشق، سجل هدفي الوحدة رونا عيزوق وميري شلش وهدف المحافظة نينار خليفة..

المباراة جاءت متوسطة في مستواها الفني مع أفضلية لسيدات الوحدة اللواتي كن الأكثر حركة ونشاطا في وسط الملعب، وكان لتحركات لاعبة الوحدة رونا عيزوق (هدافة الدوري) وإلهام أوغلان ( أفضل لاعبة في الدوري) الأثر الكبير في فوز البرتقالي باللقب.

مدرب سيدات الوحدة هيثم شريف قال ل”البعث ميديا”: حققنا اللقب الغالي بجهود كافة اللاعبات والكادر الإداري والفني وإدارة النادي التي لم تبخل علينا بشيء، المباراة كانت مقبولة في مستواها الفني حاولنا من خلالها تعطيل مفاتيح اللعب وعناصر الخطورة عند فريق المحافظة ونجحنا إلى حد كبير في تحقيق ذلك، وعمدنا إلى تنويع اللعب تارة عن الأجنحة وأحيانا عبر الاختراق من وسط الملعب مع التأكيد على اللاعبات بلعب كرات أرضية سهلة دون أي تعقيد، اللقب جاء بعد جهد كبير وهو يضاف إلى اللقب الذي احرزناه بالدوري حيث نلنا لقب وصافة الترتيب بفارق ٥ نقاط عن فريق فيروزة بطل الدوري.

وتمنى شريف من القائمين على النادي الحفاظ على الفريق واللاعبات للموسم المقبل، فالفريق من الممكن بهذه العناصر أن يتربع على كرة القدم الأنثوية للسنوات القادمة، نظرا لما يملكه من لاعبات مميزات..

وكان فريقا الوحدة ومحافظة حمص قد تأهلا إلى المباراة النهائية بعد الفوز في الدور نصف النهائي على العربي والخابور على التوالي، بعد تبادل الفوز بين كل من الفريقين في مباريات الذهاب والإياب حيث فاز كل منهما بهدف لصفر.

وحسمت ركلات الترجيح وصول طرفي النهائي ففاز محافظة حمص على الخابور ٣-٢ والوحدة على العربي ٦-٥.