انطلاق المؤتمر العملي ” الطفولة المبكرة “

اللاذقية – مروان حويجة

انطلقت في جامعة تشرين اعمال المؤتمر العلمي ” الطفولة المبكرة في سورية بين تحديات الحرب و جائحة كورونا ” و ذلك في قاعة المؤتمرات بكلية التربية بمشاركة أكاديميين و اخصائيين من وزارتي التعليم العالي و البحث العلمي و التربية .

و أكد وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم على التعاون و التشبيك مع وزارة التربية و كل المؤسسات المعنية بتنشئة الاطفال و تعليمهم لتجاوز اثار الحرب و جائحة كورونا على العملية التعليمة مشدداً على أهمية العمل كفريق واحد لإيجاد الحلول و البحث عن آليات مبتكرة لتقديم الخدمات النفسية و الاجتماعية و التربوية للأطفال بالشكل الأمثل .

بدوره وزير التربية الدكتور دارم طباع أشار إلى أن مرحلة التعافي تركّز على بناء أجيال وفق استراتيجية تهتم بالإنسان منذ مراحله الاولى ليكون قادراً فاعلاً مؤهلاً و لفت إلى أن خطط الوزارة واجهت صعوبات و تحديات لتنفيذ سياسة تدمج رياض الاطفال بالتعليم الاساسي بسبب اثار الحرب .

رئيس جامعة تشرين الدكتور بسام حسن أكد أن التشاركية بين الجامعة ممثلة بكلية التربية ووزارة التربية و مديرية التربية في المحافظة تؤسس لشراكات دائمة من خلال تبادل الخبرات و رسم السياسات التعليمية من خلال الابحاث العلمية و المناهج و الخطط التربوية .