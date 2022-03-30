حفل تكريم وتخريج لاشخاص مميزين و لطلاب التنمية الذاتية والطاقة الحيوية بدمشق

البعث ميديا || دمشق – حياة عيسى

بمناسبة عيد الطالب العالمي يقيم الاتحاد الوطني لطلبة سورية نادي الطلبة للغات والمعلوماتية حفل تكريم وتخريج لاشخاص مميزين و لطلاب التنمية الذاتية والطاقة الحيوية.

منظم الحفل الدكتور عمر الحلبي دكتوراه بعلم الطاقة الحيوية من جامعة نيو لايف في السويد بين في حديث ل “البعث ميديا” أنه يتم الاحتفال بتخريج وتكريم الدفعة الخامسة من طلاب دبلوم الطاقة الحيوية الدارسين لكافة علوم الطاقة الحيوية، المتزامنة مع عيد الطالب العربي، وأضاف الحلبي أن علوم الطاقة الحيوية تعتبر من أقدم العلوم الموجودة في شرق آسيا وتم اعتمادها في بلدنا منذ عام ٢٠١٥ حيث أخذت اعتمادية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي عام ٢٠١٧ تم أخذ اعتمادية أخرى من وزارة التنمية الإدارية وبعدها تم الانطلاق بحملة مع المدارس بعد أخذ موافقة من وزارة التربية، إضافة إلى التعاون مع جامعة دمشق وإجراء الكثير من المحاضرات، مع الإشارة إلى أن هذا العلم موجود بكافة دول العالم ويملكون جامعة مختصة بعلوم الطاقة الحيوية وهذا ما يتم الطموح والسعي له في بلادنا قريباً.

من جهته ثابت الحسن مدرب بعلم الحرف والأرقام والطاقة تحدث عن ضرورة احتفالية اليوم لطلاب دبلوم الطاقة لبث الأمل والطاقة لاكتشاف الطاقة الداخلية الكامنة ليتمكن الإنسان من خلالها بصنع حظوظه في المستقبل، ووتعزيز الايمان بامكانياته لتحقيق الطموح بالمثابرة والعمل، كون الإنسان يجب عليه اكتشاف الكنز الداخلي لديه لتحقيق اهدافه، وهناك منافسة قوية مع الدول المتقدمة في هذا المجال ويتم الاستفادة من تجارب تلك الدول والعمل على تطويرها، لاسيما بوجود قدرة الإبداع، إضافة إلى النظر للاخطاء الموجودة في هذا العلم داخلياً والعمل على تفاديها وترميمها وصنع شئ خاص بالشباب السوري.

يشار إلى أن علم الطاقة اصبح أكثر انتشاراً في الدول العربية وسورية ايضاً نشطت بهذا المجال وتسعى للحصول على اهتمام أكثر من قبل الجهات ذات الصلة من خلال زيادة النشاطات ومؤتمرات لعلماء الطاقة الموجودين في سورية والوطن العربي، مع ضرورة إجراء لقاءات مع الدول العربية من مدربي الطاقة والتنمية البشرية لتبادل الخبرات وتطوير الذات، بالتزامن مع ضرورة تطوير الأدوات لتطوير الذات كون المجتمعات كافة أصبحت تؤمن بالفطرة بموضوع الطاقة.

القنصل الهندي” كوبتا gupta” توجه باسم السفارة الهندية بتهنئة طلاب الدفعة الخامسة من علم الطاقة، لاسيما أن الهند وسورية لهما علاقات تاريخية قديمة تجمعهم صداقة وطيدة، وكان للهند موقف داعم لسورية في صراعها ضد الإرهاب واي تدخل خارجي، إضافة إلى تشجيعهم لدراسة علم الطاقة لتطوير الذات والخبرات من خلال تطوير المهارات الاجتماعية و الوظيفية والشخصية، علماً أن التنمية الذاتية تقسم إلى خمس أبعاد منها الجسدي، الفكري، الروحي، العاطفي، الاجتماعي، وهي تمثل كل جوانب الشخصية، لذلك يجب العمل عليها ودعمها بكافة اشكالها ومناحيها.