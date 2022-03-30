رئيس الوزراء الموريتاني يستقيل من منصبه

قدم رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال استقالته إلى رئيس الدولة محمد ولد الشيخ الغزواني.

وذكر التلفزيون الموريتاني أن ولد بلال توجه في أول تعليق له بعد الاستقالة “بالشكر لأعضاء الحكومة المستقيلة على جهودهم خلال الفترة الماضية”، فيما لم يعرف فيما إذا كان الرئيس ولد الشيخ الغزواني سيعين رئيساً جديداً للحكومة أم سيطلب من ولد بلال إبقاء الحكومة المستقيلة في حكم “تصريف الأعمال”.

وشغل ولد بلال منصب مستشار في رئاسة الوزراء قبل أن يكلفه الرئيس الموريتاني بتشكيل الحكومة عقب تقديم سلفه إسماعيل ولد الشيخ سيديا استقالة حكومته في آب عام 2020.