نقابة المهن الطبية تطلق فعاليات أيامها العلمية

البعث ميديا – بسام عمار

انطلقت فعاليات الأيام العلمية التي تقيمها نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية ( فرع دمشق ) اليوم على مدرج مشفى الأسد الجامعي والتي تتضمن عشرات المحاضرات الطبية بمختلف الاختصاصات .

أمين فرع الجامعة الرفيق الدكتور خالد الحلبوني أكد على أن هناك قيمة مضافة للمؤتمر كونه يقام في صرح علمي طبي له خصوصيته ومكانته الكبيرة مشيرا إلى أن الكوادر الطبية بمختلف اختصاصاتها كانت الرديف الحقيقي للجيش العربي السوري والتي حافظت على شرف وأخلاق المهنة وقدمت حياتها ليعيش الآخرين بأمان وسلام مشيراً إلى التطور الكبير الذي شهده القطاع الصحي خلال العقود الماضية والى الدعم الذي يلقاه من القيادة وعلى رأسها الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد حيث أن سورية من الدول الرائدة في هذا المجال وما يميزها مجانيتهمشيرا إلى أن مهنة التمريض تحظى بالأهمية الأكاديمية حيث وصلت أعداد مدارس التمريض إلى سبعة عشر مدرسة وخمس كليات ووصل عدد الخريجين في كل منها إلى ثلاثة آلاف جريح في المرحلة الأولى والدراسات العليا مشيرا إلى أن المؤتمر لبنة جديدة في مسيرة البحث العلمي الطبي ويجب الاستفادة من المحاضرات التي يتضمنها متمنيا لأعضائه النجاح في عمله.

رئيس مجلس النقابة الرفيقة يسرى ماليل ذكرت أن النقابة دأبت وفروعها خلال الأعوام الماضية على إقامة المؤتمرات العلمية والندوات والحلقات الحوارية البحثية في مختلف الاختصاصات الطبية ومنها المتعلق بجانب التمريض إيمانا منها بأهمية البحث العلمي الطبي التوعوي وضرورة تكريس الثقافة البحثية في المجتمع وتعزيز القيمة العلمية للأبحاث المعدة ولزيادة معارف وخبرات الزملاء المشاركين فيها وخلق حالة من الحوار العلمي المنطقي وتعزيز الجانب الاجتماعي ولعكس نتائج البحث العلمي على ارض الواقع برامج وأفكار تساهم في عملية التنمية وتطوير الرعاية الصحية المقدمة بمختلف مجالاتها ولنقل التجارب والأفكار البحثية الجديدة في مختلف المجالات الطبية والهدف الأهم ربط النقابة بالمجتمع وقد استطعنا تحقيق معظم هذه لأهداف واليوم وضعنا خطة عمل طموحة في هذا المجال تعتمد على نقل كل ماهو جديد في صلب عملنا وتطوير آلية عقد المؤتمرات والندوات والتعمق بجزئيات الاختصاص البحثي وإشراك أكبر عدد ممكن من الجهات المعنية العامة والخاصة ليكون المؤتمر أكثر فائدة وانعكاسه على الاختصاص والمجتمع أشمل منوهة إلى أهمية المحاضرات التي يتضمنها المؤتمر حيث أنها تقدم من قبل زملاء أعزاء أصحاب خبرة كبيرة في مجالات اختصاصاتهم داعية الحضور للمشاركة والخروج بتوصيات تطور البحث العلمي الطبي والرعاية الصحية مؤكدة أن النقابة مستعدة لتقديم كل الدعم والعون لإقامة أي مؤتمر .

وتحدثت الرفيقة منى حسن رئيس فرع دمشق عن التضحيات الكبيرة التي قدمها الكادر التمريضي خلال الأعوام الماضية من الحرب الإرهابية التي نواجهها ووباء كورونا حيث أنهم فضلوا حياة الآخرين على حياتهم مقدمة الشكر لأعضاء النقابة وللكوادر الطبية على الجهود التي بذلوها.

وتم خلال الافتتاح تكريم العديد من الكوادر الطبية المتميزة بالعمل.