آخر حصيلة لضحايا كورونا حول العالم

تجاوزت حصيلة فيروس كورونا ستة ملايين و162 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

ووفق آخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم لغاية الآن إلى 487146058 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 6162461 حالات بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 422354052 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 1006445 حالة وفاة من أصل 81740722 إصابة، تليها الهند مع تسجيلها 521159 حالة وفاة من أصل 43024440 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 659570 حالة وفاة من أصل 29916334 إصابة.