أسعار الذهب تتراجع عالميا

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات محدودة اليوم إلا أن المعدن الأصفر يتجه لتحقيق أكبر مكاسب فصلية له منذ أيلول 2020 إثر الأزمة الأوكرانية.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب نزل في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1921.55 دولاراً للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1925 دولاراً.

بدورها تراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 24.59 دولاراً للأوقية، لكنها في طريقها لتحقيق أفضل ارتفاع فصلي منذ حزيران 2021 كما نزل البلاتين 0.8 بالمئة إلى 982.22 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2259.76 دولاراً لكنه في طريقه لتسجيل أكبر قفزة ربع سنوية له منذ أيلول 2020.