الصين لا تستبعد استخدام الروبل واليوان في التجارة مع روسيا

أعلنت الصين أنها لاتستبعد استخدام الروبل واليوان في تعاملاتها في مجال موارد الطاقة مع روسيا بدلاً من الدولار الأميركي .

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الخارجية الصينية قولها “إن اللاعبين في مجال التجارة أحرار في اختيار العملة التي يرغبون بها بموجب تسويات واتفاقات ثنائية” مضيفة إن “استخدام العملات الوطنية في إطار المعاملات التجارية الاعتيادية والتعاون الاقتصادي قد يساعد في تفادي مخاطر العملات ويقلل الخسائر الناجمة عن صرف العملات” .

وأضافت الوزارة “إن الشركات الصينية تعتزم استخدام الروبل واليوان بشكل أكبر في التجارة مع روسيا على أساس المنفعة المتساوية والمتبادلة مع مراعاة التغييرات في السوق .. ومن الطبيعي أننا سنستخدم عملات دول أخرى لاعتبارات مختلفة” .