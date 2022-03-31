تغريم صاحب محطة وقود بمبلغ 148 مليون ليرة ونصف المليون واحالته للقضاء

حلب – معن الغادري

خلال أعمال التدقيق بجدوال توزيع المازوت الزراعي والمخزون المتبقي في محطة الكلاسي اكتشفت اللجنة المكلفة قيام صاحب المحطة بالاحتفاظ بحوالي 140 ألف لتر من المازوت المخصص للتوزيع الزراعي ، باع منها حوالي 11 ألف لتر في السوق السوداء لتحقيق المنفعة المادية ، وعلى الفور تم التحفظ على الكمية المتبقية وتنظيم الضبط اللازم .

وأوضح عضو المكتب التنفيذي المختص بكار حمادي أن عمليات التدقيق في جداول التوزيع مستمرة في مختلف محطات الوقود من قبل اللجان الرقابية والمكلفة من مجلس المحافظة ، ولن يكون هناك أي تساهل بحق من يتاجر بهذه المادة ، فبالاضافة إلى العقوبات المادية سيتم فرض العقوبات بحقهم وفق المرسوم 8 .

من جهته أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد سنكري أنه تم تنظيم الضبط اللازم وتغريم المخالف بمبلغ 148مليون و500 ألف ليرة سورية واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 ، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة بالتعاون والتنسيق مع مجلس المحافظة لتشديد الرقابة على محطات الوقود وعلى الأسواق عموماً ، داعياً المواطنين إلى التواصل المستمر مع مديرية حماية المستهلك والاخبار عن أي حالة غش أو غبن للتعامل معها فوراً .