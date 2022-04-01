ديناصور في ساحة الامويين !
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي السورية اليوم صور هيكل عظمي لديناصور في ساحة الأمويين في دمشق.
وأثار وجود هذا الديناصور حالة من الحيرة والإستغراب في الشارع السوري حيث اعتقد البعض إنها تحفة فنية تضاف إلى التحف الموجودة في الساحة، بينما لم يعرف القسم الأكبر حقيقة وأسباب وجوده، لذلك اتخذ الأكثرية موقفاً سلبياً منه حتى قبل رؤيته على أرض الواقع معتبرين إن وجوده لايحمل إي دلالة أو جدوى ولا حتى أي جمالية وذهب بعضهم لربطه بالواقع الاقتصادي الذي نعيشه.
ولكن حالة السلبية تلك لابد أن تهدأ حين يعلم الجميع أن وجود هذا الهيكل العظمي هو جزء من تصوير مسلسل سوري سيتم عرضه في الموسم الرمضاني الحالي وهو مسلسل يحمل عنوان ” البوابات السبعة ” الذي ينتمي إلى الخيال العلمي وتدور أحداثه عن السفر عبر الزمن وهو من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز ، وبطولة عدد من النجوم السوريين: غسان مسعود، سلاف فواخرجي، جهاد سعد، رنا ريشة، جبتنا عنيد وغيرهم
الجدير ذكره إن فريق البعث ميديا قام بزيارة ساحة الأمويين بعد ظهر اليوم لرؤية الديناصور الشهير ولكنه لم يجد له أثراً.. مما يؤكد إن وجوده كان مؤقتاً ومرتبطاً بتصوير مشاهد معينة من مسلسل البوابات السبعة الذي على مايبدو كانت الضجة الذي رافقت هذا الديناصور خير طريقة للترويج له.
لوردا فوزي