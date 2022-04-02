أكثر من 3 مليار ليرة محصلة من محطات الوقود المخالفة بحلب

البعث ميديا || حلب – معن الغادري

كشف مدير محروقات حلب المهندس “عبد الاله الندمان” عن تحصيل مبلغ / 3.85/ مليار ليرة سورية من أصحاب محطات الوقود التي تم ضبطها خلال الآونة الأخيرة وهي تقوم بالتلاعب بالمادة بالاتفاق والتنسيق مع عدد من المحطات وعدد من شركات البولما، موضحاً أن المديرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية المشكلة تواصل جولاتها ورقابتها على محطات الوقود للتأكد من دقة التوزيع ومخزونها من المادة وفق آليات التوزيع المعتمدة.

وأشار المهندس الندمان أن عدد البطاقات الالكترونية بالمحافظة وصل الى أكثر من /830/ ألف بطاقة منها /659/ ألف بطاقة أسرية.

وكانت لجنة المحروقات وخلال اجتماعها الدوري اكدت على الاستمرار بمتابعة الجولات غير المعلنة لمراقبة عمل محطات الوقود منعاً للتلاعب بالبنزين والمازوت.

وقررت اللجنة ادخال مادة البنزين المخصص للبيع بالسعر الحر الى المحطات المعتمدة (الزبدية – الحمصي – تريسي وخرسة – والباش ) بدءاً من الساعة السابعة صباحاً بدلاً من الليل، وتكليف عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لمراقبة الاستلام والتوزيع مع مطابقة البطاقات الذكية مع الآليات منعاً للغش والتلاعب ، إضافة الى تكليف أعضاء من مجلس المحافظة لمراقبة المحطات الموجودة في الريف.

كما وافقت اللجنة على تخصيص محطات الوقود التي تبيع مادتي البنزين والمازوت بسعر التكلفة (الحر) بكمية لا تقل عن /15%/ من الكمية المسلّمة للمحافظة وذلك وفقاً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء.

يشار إلى أنه تم مؤخراً تغريم محطة وقود الكلاسي بمبلغ 148 مليون ليرة

اثر قيام إحدى اللجان المكلفة بجولة مفاجئة للمحطة تم خلالها الكشف عن قيام صاحب المحطة بالاحتفاظ بحوالي 140 ألف لتر من المازوت المخصص للتوزيع الزراعي ، باع منها حوالي 11 ألف لتر في السوق السوداء لتحقيق المنفعة المادية . حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق صاحب المحطة واحالته إلى القضاء المختص.