أجنحة الشام و وكيلها فلاي أند مور يكرمون وكلاء ومكاتب المبيعات في دولة الامارات

أقامت شركة أجنحة الشام للطيران بالتعاون مع وكيلها العام بدولة الامارات العربية المتحدة (شركة فلاي أند مور)حفل تكريم للمكاتب الأوائل في المبيعات على خطوطها لعام 2021 ، ووذلك يوم الثلاثاء 22 أذار 2022 في قاعة النجوم بفندق شنغريلا دبي.

حضر حفل التكريم سعادة سفير سورية بدولة الامارات الدكتور غسان عباس والسيد كنان زهر الدين القنصل العام لسورية بدبي ورئيس مجلس ادارة أجنحة الشام للطيران السيد أنور شموط والسيد فراس معلا رئيس مجلس الادارة -المدير العام لشركة فلاي أند مور للسياحة والسفر الوكيل العام لشركة أجنحة الشام للطيران في الامارات إضافة لعدد من الشخصيات الرسمية في قطاع النقل الجوي وشخصيات مجتمعية وفنية واعلامية.

وقد استعرض المدير التجاري لأجنحة الشام للطيران،حمدي خلف، في بداية الحفل أهم الانجازات التي تحققت من خلال التشغيل للرحلات المباشرة بين دمشق وكل من مطاري أبو ظبي والشارقة، وشرح لرؤية الشركة المستقبلية وطموحاتها التشغيلية وسعيها المستمر لارضاء المسافرين ..

تم في الحفل تكريم العشر الأوائل من مكاتب السياحة والسفر ممن حققوا أعلى مبيعات خلال عام 2021.

كما قام السيد محمد أنور شموط رئيس مجلس إدارة أجنحة الشام بتكريم الوكيل العام شركة فلاي أند مور ممثلة برئيس مجلس ادارتها السيد فراس معلا وأشاد المدير التجاري بجهود السيد معلا وفريق عمله في انجاح الحضور القوي للشركة في دولة الامارات من خلال العمل كفريق واحد..

وفي تصريح صحفي قال السيد فراس معلا : أن الحفل الذي شمل تكريم المكاتب المتفوقة في حجم المبيعات هو رسالة شكر من الشركة ووكيلها فلاي أند مور على جهود رائعة بذلها شركاؤنا في عام مثمر رغم ظروف العالم والطيران في ظل جائحة كورونا ، وشكر معلا أجنحة الشام على تكريمها له ولفلاي أند مور معبراً عن سعادته بهذه العلاقة المثمرة مع شركة محترمة ذات تقاليد ونظام مؤسساتي يرقى للمستوى العالمي، وأضاف معلا : إن أجنحة الشام التي تربط البلدين الشقيقين الامارات وسورية وتساهم في حركة المسافرين والشحن تعمل إلى مطارات دولة الامارات كأجنحة محبة وسلام تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتعزز التواصل بينهما وتفتح الآفاق للمستقبل ، مؤكداً أن فلاي أند مور تفخر بأنها أدخلت الناقل الوطني الثاني في سورية إلى دولة الامارات العربية المتحدة منذ أربع سنوات تقريباً وتعمل معه يداً بيد لتطوير الحركة بين البلدين ..