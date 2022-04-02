كوبا تقلد السفير السوري وسام الصداقة

قلدت جمهورية كوبا سفير سورية لدى هافانا الدكتور ادريس ميا وسام الصداقة تقديراً لمساهمته البارزة في تعزيز وتوطيد روابط الصداقة والتضامن التاريخية بين البلدين.

وقام وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بارييا خلال حفل أقيم في مقر الوزارة في هافانا بتقليد ميا وسام الصداقة بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس ميغيل دياز كانيل.

وجددت نائبة وزير الخارجية الكوبية انايانسي رودريغيز خلال الحفل على موقف بلادها الداعم لسورية ولا سيما في وجه السياسات الأمريكية العدائية منوهة بموقف سورية الحازم ضد الإجراءات القسرية الأحادية والحصار الاقتصادي المالي والتجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا منذ أكثر من ستين عاماً.

بدوره أعرب السفير ميا عن شكره وامتنانه على هذا التكريم مؤكداً استمرار سورية بدعم كوبا ونضالها من أجل وضع حد للحصار الجائر المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة.